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Мировые звезды взорвали сцену на "Central Asian Music Awards" в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице Кыргызстана прошло великолепное событие, посвященное учреждению музыкальной премии "Central Asian Music Awards". На этом мероприятии выступили известные мировые звезды, которые оставили незабываемые впечатления у публики.

Шведский певец Bosson тепло отозвался о кыргызстанской публике, отметив, что для него это был ценный опыт общения с местными жителями. Он также вспомнил о встрече с участницей из Кыргызстана на конкурсе "Мисс Вселенная", что придало его посещению еще больший смысл.

На сцене сменяли друг друга исполнители из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, представляя многообразие музыкальных талантов региона. Имена мировых исполнителей и групп, таких как "Blue", DJ Feel, Ray Horton, "Aksent", Bosson, и танцевальной группы "Todes" только подчеркнули масштаб события.

Особенно запомнилось выступление DJ Feel с симфоническим оркестром музыкального училища им. Куренкеева, в рамках которого звучали композиции Владимира Дашкевича, Петра Чайковского и Эдуарда Лебедева. Эти классические композиции зазвучали по-новому, сливаясь в гармонию с современными музыкальными тенденциями.

В течение вечера талантливый музыкант Вихрам Рузахунов аккомпанировал другим исполнителям

, а балет Аллы Духовой "Todes" элегантно дополнил музыкальные номера своими динамичными танцевальными выступлениями.

Американский певец Ray Horton с первых минут своего выступления завоевал сердца публики,

а солист группы "Aksent" Адриан Сынэ своей харизмой привел зрителей в восторг. Эти уникальные выступления подарили всем присутствующим незабываемые эмоции и остались в памяти каждого зрителя на долгое время.

Ведущий и шоумен Вячеслав Мантусов динамично провел концерт, встречая гостей на разных языках, включая кыргызский.

Но не только выступления звезд были в центре внимания. Встречи и общение между артистами и публикой, а также самих участников, создали атмосферу взаимного вдохновения и понимания, что является важной частью любого музыкального события.


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URL: https://www.vb.kg/435278
Теги:
Великобритания, Казахстан, музыка, премия, Россия, США, Узбекистан, Центральная Азия, Швеция, Румыния, Бишкек, Кыргызстан
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