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На Иссык-Куле выявлены факты незаконной вырубки деревьев

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Накануне, сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области на территории Ак-Суйского, Джети-Огузского и Иссык-Кульского районов было выявлено 5 фактов незаконной порубки деревьев, где было обнаружено 47 штук тянь-шанской ели и 3 тополя. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, все выявленные факты зарегистрированы в территориальных отделах внутренних дел и для определения материального ущерба материалы переданы в соответствующие государственные органы.

Ведется проверка.


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URL: https://www.vb.kg/435306
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