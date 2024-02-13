На Иссык-Куле выявлены факты незаконной вырубки деревьев

Накануне, сотрудниками туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области на территории Ак-Суйского, Джети-Огузского и Иссык-Кульского районов было выявлено 5 фактов незаконной порубки деревьев, где было обнаружено 47 штук тянь-шанской ели и 3 тополя. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, все выявленные факты зарегистрированы в территориальных отделах внутренних дел и для определения материального ущерба материалы переданы в соответствующие государственные органы.

Ведется проверка.