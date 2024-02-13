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Для поступления в вузы КР абитуриенты должны сдать тест по госязыку

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Абитуриенты Кыргызстана при поступлении в вузы должны сдавать тест на знание кыргызского языка. Соответствующие приказ издало Министерство образования и науки, от 7 февраля 2024 №191/1.

Согласно приказу, абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения КР (независимо от формы собственности или ведомственной принадлежности) по результатам общереспубликанского тестирования, обязаны сдать тест по государственному языку независимо от языка сдачи ОРТ.

Этот тест определяет уровень владения абитуриентом государственным языком и не влияет на результаты конкурса при поступлении в высшие учебные заведения.

В рамках закона результаты основного и предметного тестов выдаются вместе с результатами теста по государственному языку. Если абитуриент не сдавал тест по государственному языку, то результаты основного и предметного тестов ОРТ не выдаются.

Отметим, что в соответствии с Конституционного закона КР от 17 июля 2023 года № 140 "О государственном языке КР" в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования вводятся вступительные и выпускные экзамены по кыргызскому языку.

Источник: Кабар


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