Назгуль Турдубаева: Именно у китайских кыргызов очень развита литература

Доцент кафедры кыргызской литературы факультета кыргызской филологии Кыргызского Национального университета имени Жусупа Баласагына, кандидат филологических наук Назгуль Турдубаева убеждена, что кыргызским филологам стоит наладить более тесные связи со своими коллегами из Кызылсу-Кыргызского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. По ее словам, это даст возможность обогатить кыргызский язык в нашей стране.

Назгуль Шаршеналиевна, почему вы так думаете?

Вы знаете, самая тесная связь с Кызылсу-Кыргызским автономным округом Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР у нас началась в 2000-е годы. До этого уже есть, конечно, история отношений в 1950-60-70-е годы, но не так как это стало после обретения независимости Кыргызстаном. У нас был профессор Качкынбай Артыкбаев, тогдашний заведующий кафедрой кыргызской литературы КГУ, я тогда была аспиранткой. Так вот он мне предложил из-за моего знания арабской графики заняться изучением культурного наследия китайских кыргызов. Ведь, как известно, они используют арабскую графику. "Я давно исследую литературу китайских кыргызов и может я отдам тебе все книги по этой теме? Все-таки у меня возраст уже", - предложил он мне. Так вот начав изучать эту тему, я поняла, что у китайских кыргызов фольклор очень развит, даже не хуже чем у нас. К примеру, наши сказители эпоса "Манас" могут изложить только три поколения "Манас", "Семетей" и "Сейтек", но меня заинтересовало, что манасчи Жусуп Мамай из Кызылсу-Кыргызского автономного округа мог пересказать аж восемь поколений из эпоса. То есть "Манас", "Семетей" и "Сейтек" - это однозначно и затем дальше "Кенен", "Алымсырак", "Кунансырак" и так далее. И вот тогда мы подумали, почему у нас в Кыргызстане никто не знает об этой литературе. Тогда мы и ввели на кафедре кыргызской литературы предмет по устному народному творчеству и литературе китайских кыргызов, который я и вела.

Тогда же я заметила и начала сравнивать, почему в Кызылсу-Кыргызском автономном округе так развивается фольклор, а в других странах не очень. Оказывается, мы должны сказать спасибо Китайской Народной республике, что они дали такую возможность, и даже дали поручение китайским ученым, чтобы они записали все варианты эпоса "Манас". Были выделены немалые деньги на открытие различных изданий типа "Синьцзян эл басмасы", "Кызылсу эл басмасы" и так далее, которые и публиковали все фольклорные произведения местных кыргызов, включая и профессиональную литературу. То есть, если правительство поддерживает интересы своих малых народов, то растет их литература и культура.

В 1924 году китайские кыргызы приняли арабскую графику, который еще составил Ишеналы Арабаев. Потом уже эту графику ученый Кадыр Токторов переделал или точнее приспособил под их диалект. В свою очередь китайское правительство разрешило им публиковать кыргызскую литературу с использованием арабской графики на своем языке. В итоге на сегодняшний день кыргызские писатели из Кызылсу-Кыргызского автономного округа написали около 30 романов на своем языке. Есть также около 200 поэтов, которые публикуются и которые отмечены государственными наградами.

Как я уже говорила, из-за такого трепетного внимания правительства КНР к интересам малых народов, китайские кыргызы в том числе смогли не только сохранить свои культуры и традиции, но даже их приумножить. Я даже пришла к выводу, что по сравнению с другими странами, где проживают кыргызы, именно в Китае у наших соотечественников развиты литература, традиции и культура.

А правда, что многие кыргызские слова были заимствованы из Кызылсу-Кыргызского автономного округа?

Да, правда. Более того, многие слова у нас так и остались не переведенными. Например, слово "балкон" мы так и говорим. Китайские же кыргызы перевели на "салкындама". Революция мы говорим "тонкоруш", а они же говорят, что это не правильно, что "тонкоруш" - это перестройка, правильно говорить "куруят". Я вот читала произведение писателя Амана Саспаева, который жил, работал и учился в Китае. Он даже составил китайско-кыргызский словарь. Так вот в его произведениях встречаются очень много старых слов, которые можно использовать и сегодня. Опять же, к примеру, слово "интеллигенция" мы так и говорим. А он перевел как "зыялылар". То есть очень много слов у китайских кыргызов мы можем перенять. Именно изучая их литературу мы можем значительно обогатить свой язык в Кыргызстане.

Тогда может нашему государству стоит более серьезно и масштабно подойти к изучению кыргызского языка в Китае?

Об этом и речь. Вы заметили, что в своем выступлении я обратилась к послу Китая с просьбой, чтобы она помогла нам в решении этого вопроса. Да, конечно, экономическое сотрудничество между нашими странами важно, но хотелось бы и наладить каналы взаимоотношений именно в области культуры и литературы. К примеру, я уже полгода не могу поехать в Кызылсу-Кыргызский автономный округ, чтобы иметь возможность посетить архивы местных изданий типа "Синьцзян эл басмасы" и так далее, где хранится вся литература. Мне говорили, что там даже имеются книги начала 20-го века, которые не встретишь больше нигде. Я несколько раз обращалась в посольство по этому поводу, но пока все безрезультатно. Очень надеюсь, что мне пойдут на встречу.