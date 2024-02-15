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ОсОО "Центральноазиатский" охотничий клуб передан на баланс государства

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На баланс государства возвращены объекты охотничьего угодья ОсОО "Центральноазиатский охотничий клуб" (далее ЦАОК) на территории Ак-Сайской долины Ат-Башинского района, ранее принадлежащие аффилированным лидеру ОПГ Камчы Асанбеком (Кольбаеву) лицам, с прилегающей территорией в 76626,4 га и строительными сооружениями на сумму более 37 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, гражданин Р.К. при преступном покровительстве Камчы Асанбека путем оказания давлений и угроз завладели по заниженной цене охотничьим угодьем ОсОО "Центральноазиатский охотничий клуб" (далее ЦАОК) площадью 76626,4 га, расположенным в Ат-Башинском районе Нарынской области.

В результате до следственной проверки материалов, зарегистрированных в ЖУИ, указанный объект передан на баланс Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете министров КР с соблюдением соответствующих юридических и нотариальных процедур.

Оценочной экспертизой определено, что рыночная стоимость всех объектов ОсОО "ЦАОК" составляет более 37 млн сомов.

В рамках следственно-оперативных мероприятий осуществляется работа по установлению возможной причастности других лиц к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/435352
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, Нарынская область
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