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Численность безработных в ЕАЭС сократилась на 13,9%

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Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец декабря 2023 года составила 709,8 тысячи человек, сократившись на 13,9% по сравнению с аналогичной датой 2022 года. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Таким образом, количество безработных составляет 0,8% численности рабочей силы. В 2022 году этот показатель составлял 0,9%.

Данные, соответствующие методологии МОТ, показывают, что общий уровень безработицы в государствах ЕАЭС в третьем квартале 2023 года составил примерно 3.4%. Среди отдельных стран показатели распределились следующим образом: Армения демонстрирует самый высокий уровень безработицы - 12% за третий квартал 2023 года, за ней следует Кыргызстан с показателем 4.9% за 2022 год, Казахстан - с 4.7%, Беларусь - с 3.5% и Россия с наименьшим показателем - 3%.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435366
Теги:
безработица, ЕАЭС
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