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В Баткене задержана контрабанда сушенных шиповников весом более 6 тонн

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В Баткене задержана контрабанда сушенных шиповников весом более 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, на территории Кадамжайского района Баткенской области было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz Atego" под управлением гражданина КР "М.Б.". При таможенном досмотре авто был обнаружен товар – "сушенный шиповник", общим весом 6656 кг, в полиэтиленовых мешках. Груз был без товаросопроводительных документов и подтверждающих законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в КР.

Среднерыночная стоимость задержанных товаров составила 1 331 200 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в прокуратуру Баткенской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/435382
Теги:
Баткенская область, контрабанда, таможня
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