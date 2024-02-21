В Казахстане будут штрафовать за застолья на работе

В МВД Казахстана предупредили, что за распитие алкогольных напитков на работе могут быть применены штрафы или административный арест. Это касается как застолий, организованных в честь праздников, так и простых посиделок с коллегами, передает СМИ.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 440 Кодекса об административных правонарушениях, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, а также появление в общественных местах в состоянии опьянения, считается административным правонарушением. Общественными местами, в частности, являются организации образования и здравоохранения, музеи с библиотеками, помещения государственных органов и организаций, а также рабочие места на объектах с пропускным режимом.

Наложение штрафа в размере пяти месячных расчетных показателей (18 460 тенге в 2024 году) предусмотрено за распитие алкоголя или появление в состоянии опьянения в общественных местах. Повторное нарушение в течение года может привести к штрафу в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге в 2024 году) или административному аресту на срок до пяти суток.

Необходимо отметить, что для возбуждения административного производства по данной статье не требуется заявления физического или юридического лица, это означает, что полиция может составить протокол по факту нарушения даже без жалобы со стороны общества.