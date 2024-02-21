В Баткенской и Иссык-Кульской областях будут построены ветропарки. Об этом заявил журналистам на панельной дискуссии "Зеленая энергетика. Оптимизация энергобаланса" директор Фонда зелёного фонда при кабинете министров Кыргызской Республики Эмильбек Орозбаев.

По его данным, 10 октября 2023 года в рамках российско-кыргызского форума, который прошел в городе Джалал-Абад, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству ветропарка на территории Баткенской области между полномочным представительством президента в Баткенской области, Фондом зеленой энергетики при кабинете министров КР и госкорпорацией "Росатом" .

"На сегодняшний день по данному проекту в Баткенской области определен земельный участок. По предварительным данным, он будет находиться в приграничной зоне с Таджикистаном. После решения всех необходимых документов данный земельный участок будет передан госкорпорации "Росатом" для реализации вышеуказанного проекта", - сказал Орозбаев.

Также директор фонда рассказал о работе по установке ветровых станций в Иссык-Кульской области.

"На сегодняшний день отвод земельного участка находится на стадии решения. В настоящее время проводятся археологические исследования указанного местоположения. После завершения исследований вопрос передачи земельного участка будет решен со стороны государства", - сообщил Эмильбек Орозбаев.