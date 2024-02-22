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Манасбек Самудинов хочет сделать крайним управделами президента?

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- ВБ
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Пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас"" прокомментировала публикацию по поводу рухнувшего забора на модернизируемом аэропорту "Иссык-Куль" в селе Тамчы и ответственности президента ОАО "МАМ" Манасбека Самидинова.

По данным пресс-службы, ОАО "Международный аэропорт "Манас"" не имеет никакого отношения к строительству забора в аэропорту Тамчы.

"Строительство забора находится в введении управделами президента, которое отвечает и за финансирование. Это было параллельное проектирование. То есть со строительством аэропорта параллельно был запущен проект строительства забора. Место забора находится на частной территории, а не аэропорта", - сообщила пресс-служба "МАМ".

Напомним, ранее в селе Тамчы рухнула часть забора аэропорта "Иссык-Куль". Это уже второй случай, когда сильный ветер разрушает часть забора аэропорта "Иссык-Куль". Первый произошел в марте 2023 года. Строительство ведет частная подрядная организация ГП "Кыргызстройсервис".


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URL: https://www.vb.kg/435483
Теги:
аэропорт, Иссык-Кульская область, строительство, Аэропорт "Манас"
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