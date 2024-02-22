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В Бишкеке состоится встреча с российским экологом Еленой Книжниковой

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В столице состоится встреча с российским экологом Еленой Книжниковой. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, на встрече будут обсуждаться такие вопросы: что такое современные заповедники и национальные парки? Как рассказывать детям о природе и ее сохранении? Какие существуют новые форматы работы защитников природы? Полезный опыт и перспективы сотрудничества экологов из России и Кыргызстана.

Справка: Елена Книжникова является председателем Межрегионального движения экологов-волонтеров "Друзья заповедных островов", заместителем директора эколого-просветительского центра "Заповедники", занимается экопросвещением 25 лет.

Встреча состоится 23 февраля в 10:30 в Русском доме в Бишкеке. Количество мест ограничено. Желающим принять участие необходимо заполнить регистрационную форму.


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URL: https://www.vb.kg/435486
Теги:
Россия, экология, Бишкек
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