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Арестован брат криминального авторитета "Бахти Ташкентского"

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В Узбекистане правоохранительные органы задержали Шухрата Кудратуллаева, брата "Бахти Ташкентского" (Бахтиёра Кудратуллаева). Шухрат Кудратуллаев был объявлен в розыск, его обвиняют в вымогательстве, сообщает СМИ.

Сообщается, что Шухрат Кудратуллаев, 1966 года рождения, ранее скрывался от следствия в рамках уголовного дела, расследуемого по статье 165 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Вместе с ним в розыске находились еще двое человек - Хусан Исомиддинов, 1964 года рождения, и Феруз Вапаев, 1988 года рождения. Тех, кто видел этих лиц или располагает информацией об их местонахождении, просят обращаться в ГУВД столицы.

Ранее по подозрению в совершении преступлений были также арестованы двое сыновей "Бахти Ташкентского"- Бегзод Бахтиёрович Зафаров и Кудратуллаев Бахтиёр Ихтиёр угли.

Напомим, что "Бахти Ташкентский" был арестован в начале декабря прошлого года, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 165 Уголовного кодекса (Вымогательство в особо крупном размере), частью 2 статьи 276 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере).


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URL: https://www.vb.kg/435523
Теги:
задержание, Узбекистан, криминал
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