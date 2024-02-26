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В Бишкеке с линии снимут 120 маршруток, вместо них запустят автобусы

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В Бишкеке в течение месяца с линии снимут 120 микроавтобусов, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным ведомства, с 16 февраля по 19 февраля со стороны некоторых руководителей частных и муниципальных фирм перевозчиков не было взято под контроль выполнение своих обязательств перед Департаментом транспорта о бесперебойном обслуживании пассажиров.

Водители по графику должны были выйти на работу, но по личным причинам не вышли, тем самым доставив горожанам и гостям столицы неудобства.

За невыполнение надлежащим образом договорных обязательств, а также за срыв работы были составлены акты с участиями диспетчеров фирм перевозчиков и были отправлены уведомления о расторжении договора на аренду линии в одностороннем порядке с:

- ОАО "Акжолтой" ;

- ОсОО "Ника Плюс" ;

- ОсОО Спейсталс" ;

- МП "УПП".

Таким образом, по факту указанного нарушения в течение месяца в столице с линии будут сняты семь маршрутов (120 микроавтобусов), а вместо них будут запущены автобусные маршруты.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435540
Теги:
маршрутки, Бишкек, автобусы
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