На северной стороне рынка "Дордой" демонтируются объекты

Проводятся демонтажные работы на придорожных объектах северной стороны рынка "Дордой". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе работ демонтировано 5 объектов, освобождено 218 кв.м. муниципальной земли. Кроме того, 5 объектов демонтировано владельцами в добровольном порядке.

На месте работали сотрудники управления совместно с работниками муниципального предприятия "Тазалык" и УВД Свердловского района города Бишкек.

Ранее со стороны департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек расторгнуты договора аренды с владельцами демонтированных объектов.

В связи с чем управлением выданы уведомления и проведены разъяснительные беседы с владельцами объектов об освобождении муниципальной земли.