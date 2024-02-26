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На северной стороне рынка "Дордой" демонтируются объекты

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- Назгуль Абдыразакова
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Проводятся демонтажные работы на придорожных объектах северной стороны рынка "Дордой". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе работ демонтировано 5 объектов, освобождено 218 кв.м. муниципальной земли. Кроме того, 5 объектов демонтировано владельцами в добровольном порядке.

На месте работали сотрудники управления совместно с работниками муниципального предприятия "Тазалык" и УВД Свердловского района города Бишкек.

Ранее со стороны департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек расторгнуты договора аренды с владельцами демонтированных объектов.

В связи с чем управлением выданы уведомления и проведены разъяснительные беседы с владельцами объектов об освобождении муниципальной земли.


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URL: https://www.vb.kg/435546
Теги:
Дордой, мэрия, рынок, Бишкек, демонтаж
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