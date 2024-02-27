Погода
$ 89.43 - 89.71
€ 96.55 - 97.55

В Синьзяне началось производство мотоциклов для Центральной Азии

115  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Хоргосе (Синьцзян) состоялась церемония выпуска первого строя мотоциклов, ознаменовавшая таким образом официальный ввод в эксплуатацию линии по производству мотоциклов Синьцзяна для рынка Центральной Азии.

Общий инвестиционный объем проекта составил 1,5 миллиарда юаней. На первом этапе основное внимание будет уделяться производству трехколесных электромотоциклов на альтернативных источниках энергии, двухколесных электромобилей и мотоциклов на традиционном топливе. Отмечается, что запуск этого проекта увеличит масштаб электромеханической промышленности Хоргоса и внесет новый импульс в развитие экономики высокого качества и ускоренное формирование современной промышленной системы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435547
Теги:
Китай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  