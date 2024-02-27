В Синьзяне началось производство мотоциклов для Центральной Азии

В Хоргосе (Синьцзян) состоялась церемония выпуска первого строя мотоциклов, ознаменовавшая таким образом официальный ввод в эксплуатацию линии по производству мотоциклов Синьцзяна для рынка Центральной Азии.

Общий инвестиционный объем проекта составил 1,5 миллиарда юаней. На первом этапе основное внимание будет уделяться производству трехколесных электромотоциклов на альтернативных источниках энергии, двухколесных электромобилей и мотоциклов на традиционном топливе. Отмечается, что запуск этого проекта увеличит масштаб электромеханической промышленности Хоргоса и внесет новый импульс в развитие экономики высокого качества и ускоренное формирование современной промышленной системы.