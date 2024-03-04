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В Джалал-Абаде состоялось открытие нового здания областной детской больницы

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Вчера, 3 марта 2024 года министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в церемонии открытия нового здания Джалал-Абадской областной детской больницы, строительство которого было профинансировано по линии Общественного благотворительного фонда "Ассанабил".

В своей речи министр подчеркнул, что охрана здоровья матери и ребенка является приоритетом в работе Правительства и Министерства здравоохранения КР. "Благодаря поддержке нашего Президента Садыра Жапарова и заместителя председателя КабМина-председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева в Джалал-Абадской области идут строительства ряда объектов организаций здравоохранения, которые долгие годы стояли незавершенными из-за недостатка финансовых средств. Сегодня мы стали свидетелями открытия здания Областной детской больницы, где смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь дети со всех районов Джалал-Абадской области. Если население Джалал-Абадской области составляет 1 миллион 300 тысяч человек, из них 48 786 это дети до 14 лет, что составляет 33,7% населения. Я верю, что это современное здание и медицинское оборудование окажут большую помощь в повышении качества медицинских услуг детскому населению", - сказал министр.

Алымкадыр Бейшеналиев также выразил глубокую благодарность Общественному благотворительному фонду "Ассанабил" и г-ну Абдуллатиф Абдулазиз Юсуф Алмузаинин за строительство специализированной детской больницы, обеспечив всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью.

Справочно: Строительство Детского стационара было начато в 2022 году. В новом здании будут расположены Хирургическое отделение на 25 коек, Отделение травматологии - на 20 коек и Отделение краткосрочного пребывания.


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URL: https://www.vb.kg/435654
Теги:
Джалал-Абадская область, больница, Минздрав
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