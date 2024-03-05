В Бишкеке наградили борцов с браконьерами

Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan провел ежегодную 10 Церемонию Награждения егерей и граждан, борцов с браконьерством по всей республике.

С момента начала программы, премию за активную работу в борьбе против незаконной охоты на диких горных копытных и снежного барса в Кыргызстане и за конфискацию нелегального оружия получили 112 егерей и граждан. В этом году были награждены 23 егерей и граждан за 24 случая.

В церемонии награждения приняли участие Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев, депутат ЖК КР Балбак Түлөбаев, посол Великобритании Николас Боулер, посол Индии Арун Кумар Чаттерджи, Посол Пакистана Хасан Али Зайгам и другие.