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В Бишкеке наградили борцов с браконьерами

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Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan провел ежегодную 10 Церемонию Награждения егерей и граждан, борцов с браконьерством по всей республике.

С момента начала программы, премию за активную работу в борьбе против незаконной охоты на диких горных копытных и снежного барса в Кыргызстане и за конфискацию нелегального оружия получили 112 егерей и граждан. В этом году были награждены 23 егерей и граждан за 24 случая.

В церемонии награждения приняли участие Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев, депутат ЖК КР Балбак Түлөбаев, посол Великобритании Николас Боулер, посол Индии Арун Кумар Чаттерджи, Посол Пакистана Хасан Али Зайгам и другие.


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URL: https://www.vb.kg/435668
Теги:
награда, браконьерство, Кыргызстан
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