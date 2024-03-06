В Алматы внедрят систему мгновенного оповещения о землетрясениях

В ближайшие месяцы в южной столице намечается запуск инновационной системы мгновенного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, заявил аким Алматы Ерболат Досаев, передает СМИ.

На заседании правительства градоначальник сообщил, что в мае будет запущена в пилотном режиме новая система оповещения. По его словам, на этот проект выделено значительное финансирование в размере 475 миллионов тенге.

Новая технология представляет собой эффективное решение, отличающееся от традиционной отправки SMS-сообщений. Она не нагружает сеть операторов связи и обеспечивает немедленное оповещение всех абонентов, находящихся в зонах покрытия базовых станций. Помимо этого, система предполагает широкий охват населения и быструю реакцию в случае чрезвычайных ситуаций или важных уведомлений, - отметил глава города.