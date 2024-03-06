"Доля Росатома на мировом рынке сегодня составляет 88 процентов"

В следующем году мы будем праздновать 80 лет атомной отрасли России, потому что она начала свою историю ровно в 1945 году с необходимостью ответить на создание атомной бомбы американцами". Такими словами начал свое выступление на Всемирном фестивале в Сочи первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров.

По его словам, в составе Росатома 400 предприятий и 360 тысяч сотрудников.

"География нашего присутствия абсолютно охватывает всю страну от Калининграда до Владивостока. У нас есть свои атомные города, в которых наши предприятия являются фактически единственными работодателями. У нас насчитывается 31 такой город с общим населением 2,5 млн человек. Это маленькая страна внутри нашей большой страны. Мы гордимся тем, что являемся одной из крупнейших корпораций не только нашей страны, но и мира. В прошлом году наша выручка составила порядка 2,5 трлн рублей, что в пересчете на доллары составляет приблизительно 27 млрд. Очень большая часть этой выручки, а именно 16 млрд, получена за счет наших различных зарубежных проектов, которые активно представлены по всему миру. Мы работаем в более чем 60 странах. Мы гордимся тем, что Росатом производит зеленую, экологически чистую электроэнергию в нашей стране. В среднем около 20% всего производимого в нашей стране электричества генерируется на атомных станциях в европейской части и на юге страны.

Я хочу сегодня рассказать о том, как развивалась эта история. С какими препятствиями мы сталкивались. История началась давно. Первая поставка обогащенного советского урана в Западный мир произошла в 1973 году. Позже последовали ряд очень сложных для нашей страны и отрасли событий, включая аварию на Чернобыльской АЭС и распад Советского Союза. В 2007 году было принято решение о создании государственной корпорации Росатом. В 2011 году мы задумались о серьезном участии в международном бизнесе. Могу сказать, что решение внутри Росатома о создании бизнеса было принято ровно через 10 дней после еще одного серьезного инцидента на атомной станции в Японии на АЭС Фукусима.

Несмотря на все сложности, с которыми сталкивается весь мир, наша доля на мировом рынке сегодня составляет 88 процентов. На экспорт устремлены 25 атомных блоков по всему миру. Из них 22 установки, построенные по российским технологиям. Это конечный результат огромной работы. Я бы сказал, что эта работа базируется на двух принципах. Первый и самый важный принцип - мы правильно поняли, что происходит в мире. Когда мы вступали в конкурентную гонку, нашими основными соперниками были американцы и французы, которые привыкли работать на развитом западном рынке, где в те годы строилось много атомных станций. Мы первыми поняли, что мир очень меняется. Не было тогда понятия "Глобальный юг", но было ясно, что основное развитие происходит не в Европе и Америке, а в Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке. И нам нужно было приходить с абсолютно комплексным решением, предлагая заказчику строительство атомной станции "под ключ", обеспечивая поставки топлива на весь жизненный цикл станции, которая будет работать в плановом режиме 60 или даже 100 лет.

Мы пришли в эти страны не только с технологиями, но и привозим иностранных студентов в Россию. Сегодня почти 5000 человек учится в наших университетах на инженеров-ядерщиков за счёт правительства нашей страны. Мы помогаем создавать национальные регуляторы и объясняем людям, почему атомная энергия безопасна и ее не нужно бояться", - сказал в своем выступлении Кирилл Комаров.

Причина успеха заключается в том, продолжил замглавы Росатома, что, по решению президента России, госкорпорация была создана как абсолютно уникальная организация, единственная в мире, объединяющая все атомные технологии - от добычи природного урана до вывода атомных станций из эксплуатации.

"В корпорации трудится 360 тысяч опытных специалистов. Чтобы работать оператором на атомной станции, необходимо иметь высшее образование по энергетике и, как минимум, пройти 10-летний путь к должности оператора.

В 2010 году на конкурс ядерных специальностей в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" приходилось по половине человека на место. Сейчас это уже 15 человек на одно бюджетное место и средний балл ЕГЭ должен составлять 99 баллов. Это свидетельствует о том, что в эту сферу приходят лучшие", - добавил Комаров.