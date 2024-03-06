Задержан начальник управления Департамента развития питьевого водоснабжения

В рамках мероприятий по обеспечению защиты национальных интересов КР при реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов, органами ГКНБ КР выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР при реализации крупного международного проекта "Управление сточными водами Иссык-Куля", что привело к выводу денежных средств в размере 1 миллиона 498 тысяч 200 долларов США в иностранное государство, полученных Департаментом в качестве кредита от Азиатского банка развития на строительство нового канализационно-очистного сооружения в Караколе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГКНБ, должностные лица Департамента, не принимая во внимание отрицательную репутацию и последующее банкротство, ходатайствовали перед Азиатским банком развития о переводе вышеуказанных денежных средств на расчетный счет компании-подрядчика в иностранном банке, находившемся на стадии признания банкротом.

03 марта 2024 года, УГКНБ КР по Иссык-Кульской области, по подозрению в совершении указанного преступления задержан и водворен в ИВС ОВД г.Каракол начальник Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Департамента Х.Ш.К.

Следствие по уголовного делу продолжается.