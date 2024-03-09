Погода
$ 89.42 - 89.72
€ 97.47 - 98.47

Эрдоган обвинил международные организации в молчании о смертях в Газе

120  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международные организации по защите прав женщин в "молчаливой позиции" по гибели женщин и детей в Газе.

"Те, кто игнорирует массовые убийства в Палестине, не могут быть последовательными, эффективными и беспристрастными. Я спрашиваю вас, подняли ли те, кто шумит о правах женщин, свой голос в защиту тех, кто погиб в Газе? Мы занимаем свою собственную позицию в Палестине с помощью наших дипломатических инициатив и помощи. Видели ли вы, чтобы те, кто читает остальному человечеству лекции о правах и законах, предприняли действия против политики геноцида Израиля?" - заявил турецкий лидер, выступая в пятницу.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

Источник: РИА Новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435740
Теги:
Израиль, Палестина, Турция, Реджеп Эрдоган, женщины, война
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  