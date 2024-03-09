Эрдоган обвинил международные организации в молчании о смертях в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международные организации по защите прав женщин в "молчаливой позиции" по гибели женщин и детей в Газе.

"Те, кто игнорирует массовые убийства в Палестине, не могут быть последовательными, эффективными и беспристрастными. Я спрашиваю вас, подняли ли те, кто шумит о правах женщин, свой голос в защиту тех, кто погиб в Газе? Мы занимаем свою собственную позицию в Палестине с помощью наших дипломатических инициатив и помощи. Видели ли вы, чтобы те, кто читает остальному человечеству лекции о правах и законах, предприняли действия против политики геноцида Израиля?" - заявил турецкий лидер, выступая в пятницу.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

Источник: РИА Новости