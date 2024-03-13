Павел Дуров оценил Telegram в 30 миллиардов долларов

Павел Дуров, создатель кроссплатформенного мессенджера Telegram, дал первое за семь лет интервью Financial Times.

Короткий приблизительный пересказ тезисов (не является точным цитированием), высказанных Павлом Дуровым, приводит Медуза.

- Сейчас у Telegram 900 миллионов пользователей, а в 2021 году их было лишь 500 миллионов.

- Мы получаем сотни миллионов долларов доходов после внедрения рекламы и премиум-подписок и надеемся стать прибыльными если не в этом, то в следующем году.

- Главная причина, по которой мы начали монетизацию - мы хотим оставаться независимыми.

- Потенциальные инвесторы оценивают компанию в $30 миллиардов.

- Мы изучаем несколько вариантов IPO, возможно, мы предложим выкупить часть акций наиболее лояльным пользователям, как Reddit.

- Обвинения в том, что у российских властей могут быть рычаги давления на Telegram, некорректны. Для модерации мы задействуем механизмы, связанные с искусственным интеллектом. Но если люди не пересекают "красные линии", мы не должны контролировать то, как они выражают себя.

- Я считаю, что с любой идеей можно спорить - в противном случае мы можем быстро скатиться в авторитаризм.

Источник: asiaplustj.info