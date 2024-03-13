Задержан гендиректор фирмы-подрядчика ОсОО "Тон Манжылы Сервис"

Задержан генеральный директор фирмы-подрядчика ОсОО "Тон Манжылы Сервис". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, Госкомитетом национальной безопасности продолжается расследование уголовного дела по факту нарушения законодательства при проведении тендера на закупку специальной сельскохозяйственной техники должностными лицами айыл окмоту Кун-Чыгышского айыльного аймака Тонского района.

5 декабря 2023 года заместитель главы айыл окмоту Кун-Чыгышского айыльного аймака Б.Ш. была задержана при попытке дачи взятки сотруднику ГКНБ за прекращение проверки обстоятельств закупки сельскохозяйственной техники.

1 марта по подозрению в причастности к указанному преступлению, также задержан и водворён в СИЗО генеральный директор фирмы-подрядчика ОсОО "Тон Манжылы Сервис" гражданин И.М.С.