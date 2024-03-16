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Всемирный банк: более 1 млн казахстанцев останутся без работы

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Всемирный банк выпустил отчет More better and Inclusive Jobs in Kazakhstan, посвященный рынку труда в Казахстане.

В скором времени в Казахстане ожидается большой приток рабочей силы, связанный со значительным повышением рождаемости в 2000-е годы. Если в стране не будет расти количество рабочих мест, а высшее образование не будет становиться доступнее, то к 2029 году Казахстан может столкнуться с ситуацией, в которой количество людей в поисках работы будет на 1 млн человек больше, чем в 2022 году.

Рабочие места создаются благодаря появлению в стране новых компаний и стартапов, однако этот процесс в Казахстане, по мнению специалистов Всемирного банка, недостаточно развит. Основная причина – в большом количестве государственных и квазигосударственных предприятий во всех сферах экономики. Такое вмешательство не дает молодым компаниям развиваться и вносить вклад в повышение занятости, считают авторы отчета.

По мнению авторов отчёта, регионам Казахстана нужно самим позаботиться о том, чтобы обеспечивать людей работой, а не только ждать помощи от республиканских властей. Так, в Акмолинской и Карагандинской областях целесообразно создавать рабочие места на производствах, в СКО есть потенциал для развития сельского хозяйства, а Алматы может извлечь пользу из лидирующего положения на рынке финансовых услуг в стране. При этом регионы должны сами решать, какую специализацию выбрать.

Среди других проблем Казахстана аналитики называют высокий уровень неформальной занятости и несовпадение между уровнем образования и уровнем фактических навыков молодых людей, которые выходят на рынок труда. Во многих случаях знания, полученные казахстанцами в вузах, не конвертируются в полезные рабочие навыки: примерно в каждой третьей компании уровень компетентности работников оценивается как низкий.

Большой разрыв между регионами страны и группами с разным уровнем дохода по профессиональным навыкам в будущем может привести к росту социальной напряжённости, предупреждает Всемирный Банк. В первую очередь это касается разрыва между двумя ведущими центрами образования и экономики (Алматы и Астаной) и прочими регионами, где качество образования ниже.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435859
Теги:
безработица, Казахстан
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