ГКНБ: Снижены цены на томографию до 20% в частных клиниках Кыргызстана

Снижены цены на томографию до 20% в частных клиниках Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проводимой работы по урегулированию ценовой политики на оказываемые услуги медицинских обследований, в русле ее доступности простому населению, проведены совещания с участием крупных частных медицинских учреждений, по вопросам ценообразования на рынке медицинских услуг.

В рамках указанных мероприятий, были обсуждены качество предоставляемой услуги и их ценовая политика, по итогам достигнуты договоренности по снижению цен на все позиции обследований томографии до 20% у нижеследующих крупных компаний: "Юнит-Реактив Фарма", "Медипол", "Томэкс", "Шаншуй Силк Роуд Кейджи", "Альфа МЕД-ЛТД", "Берди", "Медипарк", "Гульмед", "Систем Озел Тыбби Йатырымлар ве Тиджарет", "Юрфа", "Авиценна", "Меди" и "Веданта", до 30% "Неврологический центр Кортекс".

КНБ продолжает мероприятия, направленные на регулирование цен предоставляемой услуги лабораторий и медицинских учреждений, а также ужесточения контроля деятельности работников государственных медицинских учреждений, оказывающие содействие в использовании услуг частных медицинских учреждений.