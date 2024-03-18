Погода
$ 89.52 - 89.77
€ 97.10 - 98.10

ГКНБ: Снижены цены на томографию до 20% в частных клиниках Кыргызстана

100  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Снижены цены на томографию до 20% в частных клиниках Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проводимой работы по урегулированию ценовой политики на оказываемые услуги медицинских обследований, в русле ее доступности простому населению, проведены совещания с участием крупных частных медицинских учреждений, по вопросам ценообразования на рынке медицинских услуг.

В рамках указанных мероприятий, были обсуждены качество предоставляемой услуги и их ценовая политика, по итогам достигнуты договоренности по снижению цен на все позиции обследований томографии до 20% у нижеследующих крупных компаний: "Юнит-Реактив Фарма", "Медипол", "Томэкс", "Шаншуй Силк Роуд Кейджи", "Альфа МЕД-ЛТД", "Берди", "Медипарк", "Гульмед", "Систем Озел Тыбби Йатырымлар ве Тиджарет", "Юрфа", "Авиценна", "Меди" и "Веданта", до 30% "Неврологический центр Кортекс".

КНБ продолжает мероприятия, направленные на регулирование цен предоставляемой услуги лабораторий и медицинских учреждений, а также ужесточения контроля деятельности работников государственных медицинских учреждений, оказывающие содействие в использовании услуг частных медицинских учреждений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435889
Теги:
ГКНБ, цены, Кыргызстан, здоровье, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  