В Майлуу-Суу широко отметили "Широкую масленицу"

Ассоциация "Славянская диаспора" по Джалал-Абадской области при поддержке Генерального Консульства Российской Федерации в Оше провела региональное празднование народного праздника "Широкая масленица" в городе Майлуу-Суу. В праздновании приняли участие гости из Джалал-Абада, Кербена, Таш-Кумыра и Кызыл-Жара.

- Песни, танцы, шутки-прибаутки были подготовлены членами нашей ассоциации. А веселое настроение и солнечная погода превратили этот день в настоящий праздник.

Выставка традиционных русских блюд – вклад различных организаций соотечественников в регионе. Каждый из гостей мог отведать угощение, а также взять с собой.

Очень веселым оказался конкурс – достань призы со столба заставила участников поволноваться, но в итоге участники придумали как справиться с заданием. В конкурсах участвовали и взрослые и дети, - глава Ассоциации "Славянская диаспора" Виктор Малюженко.