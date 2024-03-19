Акылбек Жапаров посетил нефтеперерабатывающий завод "Джунда" в Кара-Балте

В рамках рабочей поездки в Чуйскую область председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с деятельностью нефтеперерабатывающего завода "Джунда". Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, ожидаемый запуск завода на его прежних мощностях запланирован на второй квартал 2024 года.

Во время посещения глава кабинета министров ознакомился с ходом ремонтных работ, производственными возможностями завода, перспективами развития нефтеперерабатывающего направления.

Акылбек Жапаров поручил профильным структурам оказать поддержку в успешном запуске предприятия, учитывая имеющийся потенциал завода, рабочие места и вклад в развитие экономики страны.

Отметим, что в ноябре прошлого года на предприятии был начат капитальный ремонт. Осенью текущего года планируется модернизация завода.