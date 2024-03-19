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Садыр Жапаров: Мы проводили митинги не ради личной выгоды

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров в очередном интервью ИА "Кабар" разъяснил, почему он сегодня выступает против митингов, несмотря на то, что сам в свое время организовывал подобные акции.

"Да, в свое время мы организовывали митинги. Но они проводились не ради нашей личной выгоды, а только для того, чтобы "Кумтор" работал в интересах нашего народа.

Мы достигли этой цели. Сейчас компания платит около 30 миллиардов сомов налогов и приносит такой же чистый доход. Это существенно увеличило бюджет.

Мы также значительно снизили уровень коррупции в налоговой и таможенной системах, укрепили нашу армию и военные силы, а также активно развиваем образование, инфраструктуру и социальные объекты.

Почему вам нужно устраивать митинги? Наша цель - защитить интересы всех наших граждан и развивать страну в целом, а не только удовлетворять интересы небольшой группы коррумпированных чиновников и воров. Это моя прямая обязанность, за которую меня поддерживает наш народ", - заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/435910
Теги:
митинг, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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