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Минсельхоз Кыргызстана поможет вернуть китайских покупателей овечьей шерсти

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- Бакыт Басарбек
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Производителям шерсти в Кыргызстане необходимо возобновить сотрудничество с Китаем. Об этом на форуме в Бишкеке "Агродиалог-2024" заявила предпринимательница Марьяна Абдуллаева.

По ее словам, сотрудничество Кыргызстана с Китаем в сфере производства шерсти было утрачено во время ковида и до сих пор не восстановлено. Тем не менее, как рассказала нашему изданию сама предпринимательница, правительство Кыргызстана пообещало восстановить утраченные связи с покупателями из Китая.

"Уход китайских покупателей и стал причиной падения цены на шерсть в нашей стране. Нам очень сильно хотелось бы вернуть наших партнеров из Китая. Когда мы с ними сотрудничали, наша шерсть стоила очень дорого - в 3-4 раза дороже нынешней цены. Соответственно, мы платили больше налогов, было больше рабочих мест", – подчеркнула Марьяна Абдулаева.

Почему китайские поставщики не вернулись, если границы открылись?

- Точно не знаю, почему. Как я уже говорила, прежние контакты были утеряны в период пандемии. Возможно, границы были слишком долго закрыты, а в бизнесе, как известно, время - очень важный фактор.

Правительство обещает вам помочь?

- Да, нам обещают наладить все старые контакты. Минсельхоз очень помогает нам, пытается проводить не только форумы, но и разного рода диалоги между фермерами и производителями. Также ведомство организовывает выставки и семинары для сельхозпроизводителей. Я буду очень рада, если правительство Кыргызстана решит этот вопрос. Нашим фермерам это даст большую прибыль не только из-за цены, но и из-за того, что нам не придется утилизировать серую и темную шерсть, так как китайцы скупали всю шерсть. Вообще в этот раз форум был очень интересный. Столько поддержки от Минсельхоза и от министра, в частности, мы никогда раньше не получали.

Еще хотелось бы отметить, что в Кыргызстане стало легко и реально получить кредит на сельхозпроизводство. Если у тебя чистая репутация и нет долгов, то нет никаких проблем получить финансирование на свое дело. Сегодня, если ты работаешь, то правительство всячески поддерживает.


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URL: https://www.vb.kg/435983
Теги:
Китай, Кыргызстан, Минсельхоз
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