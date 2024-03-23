Жители Пекина несут цветы к посольству России после теракта в "Крокусе"

Жители китайской столицы несут цветы и детские игрушки к российскому посольству в Пекине в знак траура после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, передаёт корреспондент РИА Новости.

Жители Пекина в субботу приносят цветы и детские игрушки к зданию посольства России в Пекине.

Ранее в дипмиссии сообщили, что получили тысячи соболезнований от граждан КНР. "Тысячи соболезнований от китайских граждан поступает в посольство. Среди комментариев, которые оставили пользователи КНР в социальных сетях: "Любые действия, направленные против мирных жителей, неприемлемы", "Это ужасный теракт, от которого волосы встают дыбом", "Пусть погибшие покоятся с миром", - говорилось в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале посольства РФ в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в России. Глава Китая от имени правительства и народа Китая выразил соболезнования в связи с погибшими, а также искреннее сочувствие пострадавшим и их семьям. Он подчеркнул, что Пекин решительно осуждает террористическую атаку, поддерживает усилия властей РФ по поддержанию национальной безопасности.

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.