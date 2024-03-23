Члены ОПГ из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана

В поле зрения ГКНБ КР попали пять граждан Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ: Алиев В.М., Багхиров С.А., Асгаров М.О., Бехбудрв М.С. И Маммадов З.И. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По полученным оперативным данным, Асгаров М.О. в криминальном мире имеет статус т.н. "бродяги", который в целях укрепления криминальной среды и распространения воровской идеологии, а также повышения своего статуса прибыл со своими указанными подельниками на территорию КР для организации покушения на руководство Кыргызстана, в связи с проводимой государством политики активной борьбы против ОПГ.

В частности их преступные планы возникли на фоне проводимых ГКНБ КР мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц находящихся на свободе, что вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров т.н. масса воров, которое в перспективе может негативно отразится в отношении них.

В связи с чем, ГКНБ КР 22 марта 2024 года проведены оперативно-следственные мероприятия, по результатам которых, все вышеуказанные лица были задержаны. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для привлечения их к ответственности согласно законодательству КР".