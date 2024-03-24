В Узбекистане кримавторитет Салимбай приговорен к 6 годам лишения свободы

Салим Абдувалиев, известный как Салимбай, приговорен к 6 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами к нему, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами), передает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщили сегодня в Ташкентском городском суде, наказание подсудимый будет отбывать в колонии общего режима.

Судебный процесс состоялся 19 марта в Мирабадском районном суде по уголовным делам Ташкента.

Также сообщается, что согласно оглашенному приговору суда, Абдувалиев освобожден от уголовной ответственности по части 1 статьи 246 (контрабанда) Уголовного кодекса в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный предприниматель Салим Абдувалиев задержан по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.