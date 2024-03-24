Казахстан поставит в Китай товары на $1 миллиард

Казахстан планирует экспортировать в Китай продукцию на сумму свыше 1 млрд долларов США. Об этом заявили в минторговли и промышленности РК, передает СМИ.

По информации ведомства, в 2023 году, экспорт казахстанской продукции в Китай вырос на 12,6% и составил $14,7 млрд. Аналогично растет потребность в китайских товарах среди казахстанских покупателей.

Представители Казахстана выразили готовность предложить покупателям Китая широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров от отечественных предприятий по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд.

Отмечается, что в перечень входит высококачественная охлажденная мясная, рыбная продукция, мясо птицы и субпродукты, другие виды высокомаржинальных товаров.

Стоит подчеркнуть, что китайская провинция Сычуань ежегодно импортирует товары на сумму порядка $41 млрд, в основном это рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масло, жмыхи, вода, молочная продукция, а также мясные продукты. Для казахстанских товаропроизводителей открываются большие возможности в осуществлении поставок перечисленных товаров покупателям Сычуаня.

По итогам встреч и переговоров в Чэнду казахстанский бизнес подписал экспортные контракты на поставку подсолнечного, соевого, сафлорового масла, кондитерских изделий, кормовой муки и другой сельхозпродукции на сумму $75,2 млн.