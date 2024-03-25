Кыргызстан дал толчок странам ЦА в борьбе с преступностью

На днях стало известно, что сотрудники ГКНБ задержали членов преступной группировки из Азербайджана, которые прибыли в нашу страну во главе с кримавторитетом Асгаровым по прозвищу "Бродяга". Сообщалось, что они готовили покушение на руководство Кыргызстана, которое начало активную борьбу с организованной преступностью.

Без всякого сомнения 2023 год стал периодом "очищения" для Кыргызстана. Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев в своих выступлениях дал ясно понять, что "отныне в стране не будет места для организованных преступных группировок, кланов, мафии - все будут действовать в рамках закона".

После ликвидации "легендарного" лидера преступной группировки Камчы Кольбаева ситуация еще больше кардинально поменялась. Лидеров и членов ОПГ стали задерживать, а некоторые и вовсе стали отказываться от своей бандитской идеологии и вести законопослушный образ жизни.

Надо признать, что решительные действия кыргызского правительства затронули всю Центральную Азию. Узбекистан также начал борьбу с преступными группировками и даже арестовал кримавторитета Салима Абдувалиева, известного как "Салим Байбача". Позже 5 декабря в наручниках оказались ряд "королей" узбекского криминального мира - "Сайдазиз Медгородок" и "Бахти Ташкентский". В тот же день были арестованы 22 члена группировки, принадлежащей лидеру ОПГ по кличке "Борз".

С конца прошлого года Казахстан также ужесточил борьбу с преступными группировками. За один день были арестованы 30 членов ОПГ, занимавшихся незаконной деятельностью в регионах Казахстана, граничащих с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном. Впоследствии в ходе масштабной операции были задержаны еще 72 бандита.

Таким образом, борьба с организованными преступными группировками, начатая в Кыргызстане, распространилась на все страны Центральной Азии. Соответственно, это вызвало беспокойство среди преступного мира. Поэтому не исключено, что лидеры ОПГ видели только единственный способ решить проблему и сохранить свое влияние – уничтожить нынешнее руководство Кыргызстана.