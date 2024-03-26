Хирурги клиники "Аманат" провели три операции во время одной восьмичасовой

Хирург, доктор медицинских наук Расул Султангазиев вместе с коллегами успешно провел три операции во время одного хирургического вмешательства, избавив пациентку от трех серьезных проблем со здоровьем.

До операции жительница Казахстана весила почти 150 килограммов при относительно небольшом росте. Из-за тучности у нее образовался огромный жировой мешок весом более пяти килограммов. Помимо этого у пациентки в придачу выпирала большая послеоперационная грыжа. И, как выяснилось уже во время операции, были большие проблемы с кишечником.

- Развитие послеоперационной грыжи у взрослых - явление не частое, но очень опасное. Такое состояние возникает в тех тканях, которые подвергались хирургическому вмешательству и где остались швы или рубцы. Иными словами, это дефект на месте рубца, оставшегося от более ранней хирургической операции. Такое состояние, как правило, образуется из-за неправильной техники проведения операции, как осложнение после хирургического вмешательства. Наша пациентка, как выяснилось, перенесла операцию по удалению грыжи восемь лет назад. И с тех пор мучилась от болей в животе, постоянных запоров, да и довольно заметная выпуклость, выступающая из хирургического разреза, доставляла дискомфорт, - пояснил Расул Абалиевич.

По его словам, лечение послеоперационной грыжи – это чаще всего повторная операция. Но если бы только она одна! Положение усугублялось еще и объемным жировиком, который, судя по результатам обследования, был буквально припаен к кишечнику. В результате чего образовался своего рода конгломерат, который сдавливал другие органы и нарушал их работу. У молодой женщины, естественно, была сильная одышка, она задыхалась, из-за чего передвигалась с трудом. Иными словами можно сказать, что в брюшной полости у жительницы Казахстана случилась просто катастрофа.

Долгое время операцию откладывали. В городе Чу, на родине, женщину отказались оперировать. Как рассказала дочь пациентки, они решили попытать счастья в Кыргызстане, начали искать по интернету хирургов в Бишкеке.

- Не знаю, почему, но когда я прочитала о Расуле Абалиевиче, то сразу возникло ощущение, что именно этот человек поможет маме. Я больше не стала никого искать. И интуиция меня не подвела, - сказала ее дочь. – Знакомые врачи тоже отозвались о нем как о сильном хирурге.

- Если честно, то я тоже особо не горел желанием оперировать эту больную. Это действительно очень тяжелый случай, - признался Расул Абалиевич. – Даже посоветовал ей обратиться к своим коллегам - опытным хирургам. Такое со мной случается крайне редко, да и то, как правило, в тех случаях, когда знаешь, что ты ничем уже не можешь помочь человеку. Но еще со студенчества, когда бегал дежурить в больницах, всегда переживал за больных, стремился хоть как-то облегчить им их состояние. И это чувство осталось. Оно сработало и на этот раз.

Но, пожалуй, не только оно одно. А еще и смелость хирурга, Расул Султангазиев отличается именно самообладанием и смелостью. И если, например, каскадер или военный рискуют своей жизнью, то хирург, как говорит Султангазиев, рискует жизнью своего пациента. Поэтому почти каждая операция – это постоянное напряжение и психологическое, и физическое. Тем более, что ход операции бывает непредсказуемым. Возникают неприятные неожиданности, требующие быстрого, порой единственно правильного решения. И в такой внештатной ситуации главное - не теряться, уметь собраться, держать форму и не давать повода членам команды усомниться в своей уверенности. Поэтому, не теряться и не суетиться, умение быстро собраться с мыслями - особые качества такого решительного и смелого хирурга, как Султангазиев.

Операция, во время которой, по сути, провели сразу три, длилась восемь часов. Хирурги провели грыжесечение, то есть убрали послеоперационную грыжу, пятикилограммовый жировик и резецировали часть кишечника, спаянного с жировиком.

- Для укрепления брюшной стенки пришлось вшить еще три полипропиленовые сетки, каждая размером сорок на тридцать сантиметров. Одну вшили изнутри в париентальную брюшину, которая выстилает стенки брюшной полости, вместе с апоневрозом - сухожильной пластинкой из плотных коллагеновых и эластичных волокон. А затем снаружи к апоневрозу наружной косой мышцы вшили еще две сетки. До этого приходилось вставлять максимум два импланта, но в данном случае потребовалось три с учетом веса пациентки, - пояснил Расул Абалиевич.

Не менее тяжелым был и послеоперационный период. По словам хирургов, они даже боялись потерять больную. Борьба за ее жизнь продолжалась еще и в реанимации. Двенадцать дней женщина находилась на кислороде. Одышка у нее прошла только на двадцатые сутки после операции. И на этом этапе лечения врачи клиники оказались, как говорят, на высоте.

Сейчас пациентка восстанавливается, возвращается к привычному образу жизни, похудела на тридцать с лишним килограммов. Чувствует себя, как она сказала, превосходно, и благодарит врачей клиники и, в частности, Расула Султангазиева за его светлую голову и хорошие руки, за чуткое отношение к больным.