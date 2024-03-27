В Кыргызстане перевозчикам облегчили процесс получения бланков разрешений

Министерством транспорта и коммуникаций КР внедрена система подачи перевозчиками электронных заявлений через портал elicense.gov.kg и получена ими возможность получения бланков разрешений в Центре обслуживания предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, Департаментом наземного и водного транспорта при Минтрансе была внедрена система подачи перевозчиками электронных заявлений через портал elicense.gov.kg и получена ими возможность получения бланков разрешений в Центре обслуживания предпринимателей по адресу г. Бишкек пр. Жибек-Жолу №381 (на пересечении пр. Жибек-Жолу и ул. Шопокова).

В настоящее время, прием заявлений на получение иностранных бланков разрешений Департаментом транспорта параллельно осуществляется в бумажном и электронном формате. Заявления на получение принимаются в структурных подразделениях Департамента транспорта в городах Бишкек, Ош, Балыкчы и Нарын.