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Сборная Кыргызстана разгромила Китайский Тайбэй

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Сборная Кыргызстана по футболу разгромила Китайский Тайбэй, сообщает Sport АКИpress.

Поединок четвертого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года прошел 26 марта в Бишкеке.

В первом тайме забил нападающий Кожо Жоэл забил 3 гола. Во втором тайме у сборной Кыргызстана забивали Християн Браузман и Кими Мерк, но соперник смог забить гол престижа с пенальти.

Сборная Кыргызстана победила со счетом 5:1 и по итогам четырех туров набрала 9 очков.

Игры пятого тура отбора ЧМ-2026 пройдут 6 июня. Сборная Кыргызстана в Бишкеке сыграет с Малайзией.

Группа D

4 тур, 26 марта

Кыргызстан - Китайский Тайбэй - 5:1 (3:0)

Голы: Жоэл Кожо, 17 (1:0), Жоэл Кожо, 38 (2:0), Жоэл Кожо, 45 (3:0), Християн Браузман, 79 (4:0), Ву Ен-Шу с пенальти, 87 (4:1), Кими Мерк, 90+5 (5:1)


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URL: https://www.vb.kg/436075
Теги:
Китай, футбол, Кыргызстан
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