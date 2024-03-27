Китайским компаниям провинции Шэньси представили агропроекты Кыргызстана

Кыргызстан заинтересован в получении выгод от технологических достижений и инновационных решений Китая в сельском хозяйстве. Об этом сообщил 26 марта 2024 года сотрудник Торгового представительства при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике Бекетай Мухтар, участвуя на деловой встрече по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Шэньси и Центральной Азией.

Данная встреча организована "Комитетом по содействию международной торговле провинции Шэньси" и "Шэньсийской международной торговой палатой".

В рамках мероприятия Б.Мухтар проинформировал о высоком уровне доверительного диалога между лидерами двух стран, создании благоприятных условий для объединения усилий и воплощения в жизнь совместных проектов сотрудничества. Обозначил о принимаемых мерах Кабинета Министров КР для привлечения и защиты иностранных инвестиций на территории Кыргызстана.

Также отметил об инвестиционном потенциале сельского хозяйства КР. В частности, о том, что Кыргызстан заинтересован в получении выгод от технологических достижений и инновационных решений Китая в сельском хозяйстве для повышения продовольственной безопасности.

Сообщил, что одним из перспективных направлений является развитие аква культуры на территории Кыргызской Республики и выращивание кыргызской форели. Учитывая общее количество озер, рек и водохранилищ в КР, существует возможность повышения объема товарной рыбы до 100 тысяч тонн в год.

Рассказал о преимуществах кыргызского горного меда, возможности импортировать из Кыргызстана фасоль, картофель, яблоки, абрикос, сухофрукты, чернослив, арбуз, молочную продукцию. А термически обработанные мясо и рыба (форель) находятся на завершающих стадиях согласования между уполномоченными органами в области карантина растений Кыргызской Республики и Китая.

В завершение состоялись В2В встречи с представителями китайских компаний, которые детально ознакомились о возможностях сотрудничества с Кыргызстаном в сфере сельского хозяйства.