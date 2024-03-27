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Застрахованным гражданам КР предоставляется скидка 50% на флюорографию

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Туберкулез остается одним из наиболее серьезных заболеваний в Кыргызстане и раннее его выявление играет решающую роль в его контроле и лечении.

Центр общеврачебной практики (ЦОВП) в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области для обеспечения более точной и оперативной диагностики туберкулеза приобрел новый флюорограф на сумму 7 500 000 сомов за счет средств Фонда ОМС.

Альмира Алдашева, руководитель ЦОВП, подчеркнула: "В Иссык-Кульском районе действует 13 групп семейных врачей и 14 фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих 87 061 человек. Основная наша задача - оперативно проводить профилактические обследования населения, что позволяет выявить не только туберкулез, но и другие серьезные заболевания органов дыхания, включая врожденные аномалии развития, пневмонии, онкологические заболевания легких, профессиональные и другие патологии. Приобретение современного флюорографа является ключевым шагом в этом направлении, так как это основной метод раннего выявления заболеваний легких. В начальной стадии туберкулез симптомы крайне малозаметны или отсутствуют, поэтому имеющееся оборудование становится важным инструментом в борьбе с распространением этой опасной болезни".

Обращаем внимание, что застрахованным по ОМС гражданам предоставляется возможность прохождения флюорографии со скидкой 50% при наличии направления от семейного врача. В случае отсутствия направления, застрахованные граждане обязаны оплатить полную стоимость услуги, как незастрахованные граждане в кассу по прейскуранту цен.

При возникновении вопросов, обращайтесь на круглосуточную горячую линию 113 ФОМС, за исключением выходных дней. Звонки со всех устройств бесплатны.


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URL: https://www.vb.kg/436079
Теги:
ФОМС
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