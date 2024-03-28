В рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере задержан владелец торговых рынков "Бугу" и "Макиш" города Каракол Р.А.Т. . Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что Р.А.Т. на протяжении длительного периода собирал денежные средства с предпринимателей осуществляющих деятельность на указанных рынках, при этом скрывая от фискальных органов общий реальный оборот получаемой прибыли.

В ходе проведения соответствующих мероприятий установлены многочисленные нарушения в финансовой деятельности, в результате которого в счет погашения причиненного ущерба государству на добровольной основе переданы на баланс мэрии города Каракол торговые рынки "Макиш" и "Бугу", расположенные на территории с площадью 1,14 Га, стоимостью более 233 млн сомов.