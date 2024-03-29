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В Оше впервые будет построено административное здание в рамках ГЧП

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Ошскому управлению юстиции построят новое здание в рамках государственно-частного партнерства. Соответствующее Соглашение подписано между Министерством юстиции и внутренним инвестором.

Следует отметить, что на юге республики впервые будет построено административное здание в рамках государственно-частного партнерства.

Так, запланировано строительство 5-этажного нового здания на месте старого аварийного. Ориентировочная стоимость проекта составляет 228 млн. сомов. При этом, существенная часть будущего объекта выделается под Ошское управление юстиции согласно Соглашению.

В настоящее время Ошское управление юстиции переехало в новое здание по адресу: г. Ош улица Исанова 11/1.

Для удобства горожан и гостей южной столицы по данному адресу осуществляют свою деятельность сотрудники Управления юстиции, пробации, службы юридической помощи и нотариальной конторы.

Отметим, Министерство активно совершенствует свою инфраструктуру в регионах, в том числе путем внедрения механизма государственно-частного партнерства, что способствует улучшению условий труда сотрудников юстиции.


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URL: https://www.vb.kg/436120
Теги:
Министерство юстиции, Ош, строительство
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