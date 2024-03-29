"Конгресс Женщин КР" и "Женщины атомной отрасли" будут сотрудничать

На площадке международного форума "Атомэкспо-2024" Общественное объединение "Конгресс Женщин Кыргызской Республики" подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки и развития женских инициатив "Объединение женщин атомной отрасли".

Соглашение позволит реализовать совместные проекты и инициативы по привлечению и поддержке женщин в инженерно-технических специальностях, совершенствованию среды для профессионального развития женщин, реализации профессиональных и социальных проектов в интересах женщин.

Со стороны Общественного объединения "Конгресс Женщин Кыргызской Республики" соглашение подписала президент Общественного объединения Акбагышева Замира, со стороны Фонда "Объединение женщин атомной отрасли" - Александра Рябых.

Соглашение подписано в присутствии заместителя генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяны Терентьевой и депутата парламента Кыргызской Республики Бекешева Дастана.