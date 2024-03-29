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"Конгресс Женщин КР" и "Женщины атомной отрасли" будут сотрудничать

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- Бакыт Басарбек
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На площадке международного форума "Атомэкспо-2024" Общественное объединение "Конгресс Женщин Кыргызской Республики" подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки и развития женских инициатив "Объединение женщин атомной отрасли".

Соглашение позволит реализовать совместные проекты и инициативы по привлечению и поддержке женщин в инженерно-технических специальностях, совершенствованию среды для профессионального развития женщин, реализации профессиональных и социальных проектов в интересах женщин.

Со стороны Общественного объединения "Конгресс Женщин Кыргызской Республики" соглашение подписала президент Общественного объединения Акбагышева Замира, со стороны Фонда "Объединение женщин атомной отрасли" - Александра Рябых.

Соглашение подписано в присутствии заместителя генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяны Терентьевой и депутата парламента Кыргызской Республики Бекешева Дастана.


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URL: https://www.vb.kg/436126
Теги:
Россия, Кыргызстан, женщины, конгресс
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