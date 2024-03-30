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На севере Франции эвакуировали три школы из-за угрозы взрыва

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Персонал и ученики трех рядом расположенных школ в городе Амьен на севере Франции были эвакуированы из-за поступивших сообщений о пакете со взрывчаткой, передает в пятницу телерадиокомпания Franceinfo.

"В пятницу, 29 марта, около 15.30 школьный городок в Амьене снова был эвакуирован из-за угрозы взрыва", - сообщает СМИ.

Уточняется, что речь идет о лицеях Тюилье, Ган и Бранли. На место прибыла полиция. Отмечается, что это вторая за неделю эвакуация школьных учреждений кампуса в Амьене из-за угроз взрыва.

Как ранее сообщало издание Parisien, ссылаясь на министерство образования страны, за неделю во французские учреждения школьного образования поступило по меньшей мере 323 угрозы взрыва в 44 департаментах. Авторы угроз утверждали, что действуют от лица террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*).

В октябре 2023 года во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/436138
Теги:
Франция, школа, ИГИЛ
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