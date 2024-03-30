Камчыбек Ташиев: У террористов нет национальности

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев на своей странице в соцсети прокомментировал теракт в Москве.

"Кыргызстан скорбит о произошедшем в "Крокус Сити Холле". У террористов нет национальности и обвинять в произошедшем целую нацию, идя на поводу у членов террористических организаций, заинтересованных в разжигании межнациональной розни и поднятии антимигрантских настроений в РФ неуместно. Я со своей стороны могу твердо подчеркнуть порядочность спецслужб РТ, их борьба с террористическими и экстремистскими организациями безустанно идет своим чередом. Попасть под влияние вербовщиков могли граждане любого государства, однако заказчики теракта не случайно выбрали представителей одной нации. Надеюсь, что принимаемые совместные усилия спецслужб братских стран не допустят реализации преступных целей т.н. "псведоисламистов"", - написал глава ГКНБ.