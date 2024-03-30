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Задержан председатель айыльного кенеша Ананьевского айыльного аймака

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Задержан член ОПГ покойного Камчы Кольбаева – председатель айыльного кенеша Ананьевского айыльного аймака Иссык-Кульской области М.С.К. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, было установлено, что гражданин М.С.К. пользуясь покровительством криминалитета, на протяжении длительного времени незаконно пользовался 42 га сельскохозяйственных земельных площадей на территории Ананьевского айыльного аймака, без уплаты соответствующих платежей в местный бюджет и получения правоудостоверяющих документов.

28 марта подозреваемый в организации и руководстве самовольным захватом земельного участка сотрудниками ГКНБ был задержан М.С.К. Решением Каракольского городского суда задержанный был водворен в СИЗО на 2 месяца.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/436142
Теги:
ГКНБ, задержание, Иссык-Кульская область, ОПГ, Камчы Кольбаев
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