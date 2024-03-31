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Южнокорейцы нашли новый способ борьбы с низкой рождаемостью

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Южная Корея придумала новую идею, чтобы вернуть в нужное русло одну из своих самых больших проблем – низкую рождаемость – запустить высокоскоростное поездное сообщение, сообщает Zakon.kz.

В стране самый низкий уровень рождаемости в мире. Молодые люди называют тесное и дорогое жилье в Большом Сеуле, а также длительные поездки на работу причинами, по которым они не вступают в брак и не создают семью, пишет Sky News.

Среднее количество ожидаемых детей у южнокорейской женщины в течение ее детородной жизни упало до рекордно низкого уровня в 0,72 с 0,78 в 2022 году.

Молодые люди жаловались на стесненные условия жизни и дорогое жилье в Большом Сеуле, а также на длительные поездки на работу как на мотивы для того, чтобы не вступать в брак и не создавать семью.

Уровень рождаемости в Сеуле даже ниже, чем в среднем по стране, и усилия правительства не смогли обратить вспять этот спад. Чиновники полагаются на Great Train eXpress (GTX), чтобы стимулировать рождаемость. Власти обеспечат шесть линий, связывающих Сеул с несколькими отдаленными районами к 2035 году.


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URL: https://www.vb.kg/436148
Теги:
Южная Корея, рождаемость, семья
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