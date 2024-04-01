Где грузовладельцу из Кыргызстана быстро найти перевозчика

Для заказчиков, желающих отправить свои грузы в другой город или страну, поиск перевозчика - одна из важнейших задач. Можно искать исполнителя вручную, например, с помощью интернет-поисковиков, но это долго и не всегда результативно. Использование онлайн-бирж упрощает задачу. Так, крупнейшая в Кыргызстане и других странах СНГ Биржа грузоперевозок ATI.SU больше 25 лет помогает грузоотправителям находить перевозчиков за считанные минуты. Читайте в статье, как организовать автомобильные грузоперевозки на ATI.SU.

Чем ATI.SU помогает грузоотправителям

Биржа грузоперевозок ATI.SU - это платформа, на которой зарегистрированные пользователи размещают свои транспортные средства и грузы, а также ищут партнёров и договариваются о сотрудничестве онлайн. Сегодня Биржу используют более 380 000 участников из десятков стран, каждый день на платформе доступно до 100 000 машин и до 300 000 грузов.

Специалисты ATI.SU разработали более десяти удобных сервисов для быстрого поиска грузов или автомобилей, расчёта трат на предстоящую поездку, проверки надёжности потенциального партнёра и многого другого.

Вкладки главных сервисов Биржи можно найти в шапке сайта. Грузоотправителям в первую очередь стоит обратить внимание на кнопки "Добавить груз" и "Поиск машин".

Добавьте груз на Биржу, чтобы перевозчики могли вас найти и предложить сотрудничество. Как только вы заполните карточку, груз появится в базе ATI.SU, будет виден исполнителям. Груз с хорошей ставкой забирают всего за три минуты!

Ищите машины с помощью сервиса "Поиск транспорта", чтобы не ждать отклика от перевозчиков и самостоятельно в несколько кликов найти исполнителя.

Итак, каков алгоритм действий для грузоотправителя - нового пользователя Биржи ATI.SU:

Зайдите на сайт и пройдите быструю и бесплатную регистрацию. Добавьте свой груз на Биржу. Переходите на страницу сервиса "Поиск транспорта", чтобы посмотреть список всех доступных машин по вашему маршруту.

Как добавить груз

В шапке сайта слева вы увидите кнопку "Добавить груз". Нажмите её и заполните открывшуюся форму. Добавьте информацию о:

грузе, дате перевозки маршруте, искомом транспорте, оплате и так далее.

Затем нажмите кнопку "Добавить груз". Готово - теперь ваш груз смогут найти перевозчики.

Как искать транспорт

На странице Поиска транспорта вы увидите поисковую форму. Главные графы в ней - "Откуда" и "Куда", здесь нужно задать маршрут перевозки. Этих данных может быть достаточно для первоначального поиска. Нажимайте кнопку "Найти транспорт" и просмотрите список доступных машин.

Если список велик, заполните форму более подробно, так выдача станет точнее.

Организуйте перевозку по Кыргызстану. Контакты перевозчиков во всех машинах будут доступны бесплатно. Пишите исполнителю на email, звоните по указанному номеру или шлите сообщения через сервис "АТИ Мессенджер".

Планируйте международные маршруты. В этом случае свободно откроются контакты только в 30% машин из выдачи. Остальные 70% можно посмотреть после покупки лицензии. Например, тариф "Все машины" открывает контакты перевозчиков у всех грузовиков. Стоимость лицензии - 750 сомов на 30 дней.