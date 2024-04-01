В Кыргызстане в случае смерти чиновника его семья получит 1 млн сомов

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О политических государственных должностях, специальных государственных должностях и политических муниципальных должностях".

В целях урегулирования вопросов организации деятельности лиц, занимающих политические государственные должности, специальные государственные должности и политические муниципальные должности (далее – служащие), до принятия соответствующего законодательного акта Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Установить, что деятельность служащих регулируется настоящим указом в той мере, в которой их профессиональная деятельность не урегулирована законодательством, регламентирующим их статус.

2. Определить, что:

– поступление на политическую государственную службу, государственную службу со специальным статусом и политическую муниципальную службу осуществляется путем избрания или назначения на политическую государственную должность, специальную государственную должность и политическую муниципальную должность в порядке и случаях, предусмотренных Конституцией и законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

– служащие имеют соответствующие полномочия, обязанности и права, установленные Конституцией и законами Кыргызской Республики;

– если иное не предусмотрено Конституцией и законами Кыргызской Республики, началом осуществления полномочий лицом, поступившим на политическую государственную службу, государственную службу со специальным статусом и политическую муниципальную службу, является день избрания или назначения его на политическую государственную должность, специальную государственную должность и политическую муниципальную должность;

– за ненадлежащее исполнение служащим возложенных на него обязанностей, нарушение трудовой дисциплины, законодательства Кыргызской Республики о труде, присяги (клятвы), а также несоблюдение установленных законами ограничений, связанных

с пребыванием на государственной службе и муниципальной службе, на него в соответствии с законодательством могут налагаться дисциплинарные взыскания Президентом Кыргызской Республики, Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики соответственно в отношении лиц, по которым ими осуществлено назначение или избрание на должность;

– лицо, поступившее на политическую государственную службу, государственную службу со специальным статусом и политическую муниципальную службу, проходит обучение в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

– полномочия лиц, замещающих политические государственные должности, специальные государственные должности и политические муниципальные должности, прекращаются в порядке и случаях, предусмотренных Конституцией и законами Кыргызской Республики, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;

– помимо оснований для освобождения лица от занимаемой политической государственной должности, специальной государственной должности и политической муниципальной должности в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления, установленных Конституцией и законами Кыргызской Республики, служащий может быть освобожден от занимаемой должности в случае несоответствия его деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством;

– служащие, освобожденные от должности в связи с совершением ими преступлений, в том числе должностного характера, не могут занимать государственные должности в течение сроков, установленных законодательством Кыргызской Республики;

– запрещается вхождение служащих в состав политических партий, органов управления попечительских или наблюдательных советов, иных некоммерческих неправительственных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории Кыргызской Республики, их структурных подразделений, если иное не предусмотрено вступившим в установленном законом порядке в силу международным договором, участницей которого является Кыргызская Республика, или законодательством Кыргызской Республики.

3. Установить, что:

1) служащие имеют право на:

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с результатами труда;

– отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего времени, перерывами в течение рабочего дня для отдыха и питания, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней;

– предоставление льгот в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

– создание безопасных для здоровья условий труда;

– ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в установленном законодательством порядке.

При стаже работы на государственной и муниципальной службе по совокупности более 5, 10, 15 и 20 лет продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска увеличивается соответственно на 2, 4, 6 и 8 календарных дней.

По желанию отпуск может быть предоставлен частями. При этом продолжительность первой части не может быть меньше 14 календарных дней. Вся сумма оплачиваемого отпуска выплачивается при оформлении отпуска независимо от того, был ли отпуск оформлен на весь период или частично.

Служащий не может быть отозван из отпуска досрочно без его письменного согласия. За неиспользованные дни отпуска компенсационная сумма выплачивается пропорционально неиспользованным дням отпуска;

2) при переводе служащих на службу в другую местность им выплачивается компенсация расходов на переезд и временное жилье на новом месте в размере и порядке, установленных Президентом Кыргызской Республики;

3) служащим гарантируется возмещение расходов на служебные командировки, в том числе зарубежные. На служащих распространяются и другие компенсации, предусмотренные законодательством, в том числе денежные вознаграждения за работу в особо сложных условиях, в нерабочие праздничные и выходные дни;

4) служащие подлежат медицинскому страхованию. Все расходы служащего, связанные с консультацией, обследованием, лечением и реабилитацией, подлежат компенсации в пределах медицинского страхования;

5) совместно проживающие со служащим члены его семьи пользуются медицинским обслуживанием в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения на условиях и в порядке, определяемых Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

6) служащие подлежат обязательному страхованию из средств государственного бюджета и других страховых фондов на случай причинения вреда жизни, здоровью или имуществу в связи с выполнением служебных обязанностей, а также заболевания или потери трудоспособности, наступивших в период прохождения службы, в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

7) в случае наступления инвалидности в результате причиненного увечья или профессионального заболевания в связи с исполнением служащим своих должностных полномочий ему выплачивается единовременная компенсация в размере пятисот тысяч сомов;

8) в случае убийства служащего или наступления смерти в связи с профессиональной болезнью или нанесением увечья здоровью его семье выплачивается единовременная компенсация в размере одного миллиона сомов;

9) служащий, освобожденный от должности в связи с ликвидацией, реорганизацией государственного органа, органа местного самоуправления или сокращением штата, получает компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. При этом компенсация не выплачивается в случае перехода на другую работу.

Средняя заработная плата по ранее занимаемой должности выплачивается в течение 3 месяцев при условии, если служащий в течение 10 рабочих дней после освобождения зарегистрировался в службе занятости в качестве лица, ищущего работу;

10) при погребении умершего (погибшего) служащего или лица, умершего после прекращения службы, супругу (супруге), близким родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, выдается пособие на погребение в размере, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

4. Признать утратившими силу:

1) Указ исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики "О политической государственной службе в Кыргызской Республике" от 25 мая 2005 года № 200;

2) Указ Президента Кыргызской Республики "О внесении изменения в Указ исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики "О политической государственной службе в Кыргызской Республике" от 25 мая 2005 года" от 18 ноября 2013 года № 217.

5. Кабинету Министров Кыргызской Республики внести предложения по регулированию вопросов, вытекающих из настоящего Указа, на уровне законодательного акта Кыргызской Республики.