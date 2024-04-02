"Бардака не будет". Президент пояснил, почему подписал закон об НКО

Президент Садыр Жапаров подписал закон о неправительственных организаций и объяснил, с какой целью он это сделал. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Я подписал закон, представляющий интерес для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров. Ранее ко мне обращались неправительственные организации и их зарубежные партнеры, которые просили не подписывать этот закон. Почему?

Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались. Никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях. Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака как прежде.

Возникает вопрос, почему иностранные доноры выступают против этого Закона. Наши неправительственные организации их обманывают.

Они распространяют ложную информацию, говоря "нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства". И доноры поверили. Именно поэтому они просят меня не подписывать этот закон.

Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что-ли начнем это делать? Я как глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках.

Если можете, то получайте не миллионы, а миллиарды. Это пойдет только на пользу нашей стране. Мы просто хотим показать всё открыто, чтобы все работали на равных условиях. Тогда и иностранные доноры смогут видеть, какая сумма и на какие проекты была использована. И они не будут обмануты.

До этого вы обманывали их, говоря, что организовывали круглые столы, потратили деньги на тренинги и на реализацию проектов. При этом средства были использованы на ваши личные интересы.

Если скажете, что это неправда, то я могу доказать. Почему неправительственные организации в развитых западных странах регистрируются в Министерстве юстиции, в налоговой службе, открывают счет в банке, и не делают того же, когда приходят к нам? Или мы второсортная страна? Нет, это не так. Мы больше не допустим подобных сомнительных действий", - говорится в сообщении президента.