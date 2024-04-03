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Дочь Назарбаева с мужем направили миллиард тенге пострадавшим от паводков

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Казахстанский бизнесмен Тимур Кулибаев и его супруга Динара Кулибаева направили 1 миллиард тенге в помощь пострадавшим от паводков, передает СМИ.

По данным финансового эксперта Олжаса Байдильдинова, "Халык Банк", контролируемый супругами Кулибаевыми, и Благотворительный Фонд "Халык", учрежденный ими же, направили миллиард тенге для борьбы с последствиями паводков в Казахстане.

На сегодняшний день благотворительная помощь, оказанная крупными фондами и бизнесменами выглядит следующим образом:

1. Фонд "Қазақстан халқына" - 5 млрд тенге

2. Супруги Кулибаевы - 1 млрд тенге

3. Фонд Булата Утемуратова - 680 млн тенге

4. Astana Motors - 500 млн тенге

5. BI Group - 500 млн тенге

6. Kaspi kz - 120 млн тенге


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URL: https://www.vb.kg/436200
Теги:
Казахстан, пострадавшие, семья, Нурсултан Назарбаев
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